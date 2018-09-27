عاجل.. السيسي: حريصون على ترسيخ قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انفتاح مصر على تعزيز الحوار بين الشعوب بمختلف أطيافها ومذاهبها، وحرصها على ترسيخ قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين.





جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى، الأربعاء، بمقر إقامته بنيويورك "مايكل إيفانز"، رئيس المجلس الاستشاري الديني للرئيس الأمريكي، مع وفد يضم قيادات الطائفة الإنجيلية الأمريكية، وذلك على هامش مشاركة الرئيس فى فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.





وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بلقاء "مايك إيفانز.





وأشاد الرئيس بمستوى التنسيق والتشاور بين مصر والولايات المتحدة على مختلف الأصعدة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يساهم فى تحقيق مصالح البلدين وعلى رأسها استعادة الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.





من جانبه، أعرب "مايك إيفانز "عن سعادته بلقاء الرئيس، مؤكداً تقديره للجهود المصرية تحت قيادته فى مكافحة الإرهاب والتصدى لتلك الظاهرة التى باتت خطراً يهدد العالم بأسره، موضحاً أن ما تشهده مصر من جهود لمكافحة الفكر المتطرف وإعلاء قيم الاعتدال والمساواة وقبول الآخر يعد نموذجاً يحتذى به فى هذا الإطار.





كما أشاد إيفانز بالخطوات الإيجابية التى تشهدها مصر على صعيد تحقيق التنمية، وذلك على ضوء تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل، بما يلبى طموح الشعب المصرى لتحقيق الرفاهية والازدهار.



