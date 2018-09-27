موقع "جوجل" يحتفل بمرور 20 عامًا على تأسيس الشركة (فيديو)

عشرين عامًا، حصل اثنان من جامعة ستانفورد على درجة الدكتوراه، وأطلق الطلاب محرك بحث جديدًا بمهمة جريئة لتنظيم معلومات العالم وجعلها في متناول الجميع ومفيدة، وعلى الرغم من أن الكثير قد تغير في السنوات الفاصلة - بما في ذلك تقديم البحث في أكثر من 150 لغة وأكثر من 190 دولة - إلا أن Google لا تزال ملتزمة ببناء المنتجات للجميع.





وينفرد تطبيق Doodle الخاص بالفيديو بمسار الذاكرة من خلال استكشاف عمليات البحث الشائعة في جميع أنحاء العالم على مدار العقدين الأخيرين.





احتفل موقع "جوجل" بمرور الذكرى الـ20 على تأسيس شركة جوجل، فقبل