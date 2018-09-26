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نادرة.. ما هي حمى الشيكونغونيا المنتشرة في كسلا بالسودان؟

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:23 م
نادرة.. ما هي حمى الشيكونغونيا المنتشرة في كسلا بالسودان؟
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دنيا عادل
 
شهدت ولاية كسلا الواقعة شرقي السودان، تفشي حمى نادرة بها تسمى "الشيكونغونيا"، والتي أثارت حالة من الذعر بالمنطقة، وسط مطالب بضرورة إعلانها منطقة كوارث، بعدما أصيب أكثر من 11 ألف شخصًا بالمرض الفيروسي خلال الشهر الماضي، بينما تؤكد على عدم وجود وفيات.

وفيما يلي، ترصد "الفجر" أبرز المعلومات المتعلقة بحمى "الشيكونغونيا" النادرة، وذلك خلال السطور التالية.

1- هو مرض فيروسي، ينتقل عن طريق نوع من البعوض يسمى "الزاعجة".

2- يتعرض المصاب بهذا المرض إلى حمى أولية مفاجئة تستغرق من يومين وحتى 7 أيام، ثم يتعرض لآلام تدوم أسابيع أو شهور أو حتى سنوات، ويصاب الشخص بآلام مفصلية.

3- معدل الوفاة بهذا المرض ضئيل، حيث يصل من 1 إلى 1000 إصابة، والمسنين يعدون الأكثر عرضة للموت من المرض.

4- ينتشر هذا المرض حاليًا في الولايات المتحدة والمكسيك ودول البحر الكاريبي، ولكنه تفشى مؤخرًا في السودان، وتحديدًا بولاية "كسلا".

5- أفضل وسيلة لمنع المرض هي بتجنب عضات البعوض، والابتعاد عن الأشخاص المُصابين بالمرض، بالإضافة لاستخدام الأدوية لتخفيف الأعراض، وشرب السوائل وأخذ قسط من الراحة.

6- يصنف مرض "شيكونجونيا" على أنه معدي، لذا يجب أخذ الاحتياطات اللازمة عند التعامل مع المصابين به، ومحاولة تجنب الاقتراب منهم خلال فترة مرضهم.

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