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بعد 13 عامًا.. رئيس دايملر الألمانية يستقيل من منصبه!

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:10 م
بعد 13 عامًا.. رئيس دايملر الألمانية يستقيل من منصبه!
ديتر زيتشه
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أكدت شركة دايملر الألمانية العملاقة للسيارات أن ديتر زيتشه، رئيس مجلس إدارة الشركة، سوف يستقيل من منصبه في مايو عام 2019 وذلك بعد أكثر من 13 عاما في هذا المنصب.

ومن المقرر أن يخلف تسيتشه في منصبه أولا كيلينيوس، الرئيس الحالي لقطاع التطوير بالشركة.

وقالت الشركة اليوم الأربعاء أن تسيتشه سيتخلى عن مقعده في مجلس إدارة الشركة وعن رئاسة قطاع مرسيدس بنز كارس للسيارات الخاصة بنهاية الجمعية العمومية للشركة لكي يتسلم بعد "فترة تبريد" تستمر عامين رئاسة مجلس الإشراف على الشركة من مانفريد بيشوف الذي تنتهي فترة توليه المنصب عام 2021.

وبلغ تسيتشه الحاصل على الدكتوراه في الهندسة عامه الخامس والستين في مايو الماضي، وكان عقده كرئيس مجلس إدارة دايملر ينتهي رسميا أواخر عام 2019.
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