تعرفي على الغذاء المناسب لكِ بعد إجراء العملية الجراحية!

جسم المرأة يحتاج إلى الراحة والغذاء المناسب لمدّه بالطاقة اللازمة، خاصةً بعد إجراء أي عملية جراحية، ليستعيد قواه ومقاومته الطبيعية مجدداً.





وبعد تعرُّض جسم المرأة لتأثير المخدر الذي يؤدي إلى أعراض سلبية مثل الغثيان والتقيؤ، لا بد من اتباع بعض النصائح التالية لاستعادة حيويتها ونشاطها من جديد، بيّنتها أخصائية التغذية روان عطا في السطور التالية:





1 - الابتعاد عن المأكولات الدسمة والغنية بالزيوت مثل: المقالي والوجبات الكبيرة؛ لأن المعدة تكون بعد العملية حساسة جراء تعرضها للأدوية والتخدير.





2 - الإكثار من تناول الدجاج واللحوم الخالية من الدهون لغناها بالبروتين، إذ تعد من أكثر الأطعمة القادرة على تسريع الشفاء.





3 - التركيز على فواكه الكيوي والبرتقال والليمون الغنية بفيتامين C المهم لعملية بناء الترميم وبناء الأنسجة.





4 - تناول الورقيات الخضراء مثل السبانخ والخس والجرجير بشكل يومي، وذلك لغناها بالزنك المهم لصحة جهاز المناعة ومحاربة الالتهاب.





5 - إدخال منتجات الألبان لاحتوائها على فيتامين A المهم أيضاً لصحة الجلد.





6 - لتعزيز الجهاز المناعي، نصحت الأخصائية بتناول الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية كالعسل والمكسرات.





7 - يجب الإكثار من شرب الماء؛ لأن الجسم يكون بأمس الحاجة إليه لاستعادة حيويته ونشاطه.





8 - تناول وجبات خفيفة ومتفرقة خلال اليوم، وليس الصيام من أجل المحافظة على توازن الغشاء المخاطي المبطن لجدار القناة الهضمية.





9- وأخيراً، نصحت عطا بممارسة الرياضة الخفيفة، إذ إنها تساعد الجسم على استرداد نشاطه الطبيعي عدا عن فوائده الكثيرة للحالة الصحية والنفسية.



