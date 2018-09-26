هاني يونس يكشف كواليس زيارة رئيس الوزراء لـ سوهاج

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي قام بزيارة أكثر من 15 موقع خدمي بمحافظة سوهاج ما بين مواقع خدمية وصحية، مضيفًا أن رئيس الوزراء قام بزيارة مدينة سوهاج الجديدة التي ستكون المتنفس لأهالي مدينة سوهاج القديمة.



وتابع "يونس"، خلال مداهلة هاتفية مع الفضائية "الأولى" مساء الأربعاء، أن مدينة سوهاج تحتوي على عدد كبير من الخدمات، لكنها لم تصل للمستوى المطلوب من السكان بسبب قلة المواصلات، لذلك أمر رئيس الوزراء بزيادة عدد الأتوبيسات التي تنقل السكان ما بين سوهاج الجديد والقديمة.



وأضاف أن "مدبولي" اتفق مع وزير التعليم العالي على توفير المواصلات لطلاب مدينة سوهاج الجديدة، لافتًا إلى أن مدينة سوهاج الجديدة كبيرة وبها أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية وسوق للسلع الزراعية على غرار سوق العبور.

