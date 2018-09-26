ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

بمشاركة محمد عواد.. التعادل الإيجابي يحسم موقعة الاتحاد مع الوحدة بالدوري السعودي

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:34 م
بمشاركة محمد عواد.. التعادل الإيجابي يحسم موقعة الاتحاد مع الوحدة بالدوري السعودي
طباعة
منى العوضي
 
حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مباراة اتحاد جدة مع الوحدة، بالجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم الأربعاء.

وتقدم الوحدة بهدف كولاك بالدقيقة 34، وتعادل العرياني في الدقيقة 53 قبل أن يضيف كارلوس فيلانويفا الهدف الثاني للعميد خلال الدقيقة 58.

ويتعادل ريناتو شافيز للوحدة بالدقيقة 60 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الجوهرة" بمشاركة الحارس المصري محمد عواد مع فريقه الوحدة.

وبهذه النتيجة؛ يضيف الوحدة نقطة لرصيده ليحتل المركز السادس برصيد 6 نقاط بينما اتحاد جدة يقع في المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة.

وكان فريق اتحاد جدة قد هُزم في أول ثلاث جولات من الشباب بهدف ومن القادسية بثلاثية نظيفة والتعاون بخماسية.
المزيد عن: محمد عواد مباراة الاتحاد والوحدة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان الوحدة السعودي اتحاد جدة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
2
x
20:45
0
برينتفورد
ليفربول
0
x
20:45
0
تشيلسي
توتنهام هوتسبير
0
x
21:00
0
واتفورد
الدوري الاسباني
ليجانيس
2
x
20:00
1
برشلونة
إشبيلية
-
x
22:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
2
x
21:00
0
بولونيا
روما
1
x
21:00
0
فروسينوني
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
1
x
21:00
1
ستاد ريمس
الدوري السعودي للمحترفين
الاتحاد
2
x
17:55
2
الوحدة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/26/2018 9:51:51 PM