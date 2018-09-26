بمشاركة محمد عواد.. التعادل الإيجابي يحسم موقعة الاتحاد مع الوحدة بالدوري السعودي

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مباراة اتحاد جدة مع الوحدة، بالجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم الأربعاء.





وتقدم الوحدة بهدف كولاك بالدقيقة 34، وتعادل العرياني في الدقيقة 53 قبل أن يضيف كارلوس فيلانويفا الهدف الثاني للعميد خلال الدقيقة 58.





ويتعادل ريناتو شافيز للوحدة بالدقيقة 60 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الجوهرة" بمشاركة الحارس المصري محمد عواد مع فريقه الوحدة.





وبهذه النتيجة؛ يضيف الوحدة نقطة لرصيده ليحتل المركز السادس برصيد 6 نقاط بينما اتحاد جدة يقع في المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة.





وكان فريق اتحاد جدة قد هُزم في أول ثلاث جولات من الشباب بهدف ومن القادسية بثلاثية نظيفة والتعاون بخماسية.