عاجل.. التعليم تكتفي بالخصم لمدرسي واقعة فيديو "أنام ربع ساعة يا حاجة"

صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الوزارة قامت بإجراء التحقيقات والمتابعة بشأن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية يوم 25/9/2018 والذى يظهر فيه طالب بالصف الأول الابتدائي بمدرسة منية السرج الابتدائية التابعة لإدارة الساحل التعليمية وهو فى حالة بكاء وطلب من المعلمة تركه للنوم، كما ظهرت المعلمة وبيدها عصا وتعامله بطريقة غير تربوية مع التلاميذ ويقوم أحد المعلمين بالمدرسة ويدعى (م.ع) بالتصوير ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.









وتابعت وزارة التربية والتعليم في بيان لها: صدر قرار بمجازاة كل من (ع.م) مدير مدرسة الابتدائية التابعة لإدارة الساحل التعليمية بالخصم ثلاثة أيام للتقصير فى الإشراف، و(س.ع) معلمة الفصل بالخصم خمسة أيام من راتبها للتعامل بأسلوب غير تربوى، و(س. ص) عاملة بذات المدرسة بالإنذار لتواجدها بدون سبب داخل الفصل، و(م.ع) معلم بالخصم 10 أيام من راتبه لقيامه بتصوير الواقعة ونشرها على مواقع التواصل مع نقله لديوان الإدارة بذات الدرجة والوظيفة.



