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توأمان ينجحان في خداع تقنية "التعرف على الوجه" في iPhone XS Max (فيديو)

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:23 م
توأمان ينجحان في خداع تقنية التعرف على الوجه في iPhone XS Max (فيديو)
لقطة من الفيديو
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أشارت شركة آبل إلى أن تقنية التعرف على الوجه Face ID تعد أكثر أمانًا بالمقارنة مع تقنية التعرف على بصمات الأصابع Touch ID. هذا لأنه لا يمكن خداع هذه التقنية بإستخدام الصور، وبخلاف بصمات الأصابع التي يمكن رفعها، فمن الصعب نسخ الوجه بحيث عملت شركة آبل مع صناع الأقنعة في محاولة لتعليم نظامها ليكون قادرًا على إكتشاف الوجوه الحقيقية من الأقنعة.

ومع ذلك، إذا كانت هناك حالة إعترفت فيها شركة آبل بإمكانية فشل خاصية Face ID، فسوف تكون في حالة التوائم المتماثلين. الآن، إذا كنت تأمل في أن تكون شركة آبل قد قامت بتعزيز خاصية Face ID في هواتفها الذكية الجديدة، فيبدو أن الأمر ليس كذلك لأنه في الفيديو أعلاه يظهر كيف تمكن التوأمان Marko Martinovic و Niko Martinovic من تخطي خاصية Face ID على الهاتف iPhone XS Max الجديد.

كما قلنا، شركة آبل حذرت المستخدمين من إمكانية تخطي حماية Face ID من قبل التوائم وأفراد العائلة، وهذا شيء نعرفه بالفعل. ومع ذلك، فنحن على يقين من أنه قد يكون هناك بعض الأشخاص الذين يأملون في معالجة هذه المشكلة في هواتف iPhone XS الجديدة.

ربما سيتم إيجاد حل لهذه المشكلة في الإصدارات المستقبلية من تقنية Face ID، ولكن في الوقت الراهن لا يبدو الأمر كما لو أن الكثير قد تغير، على الأقل في الجانب المتعلق بالتعرف على التوائم.

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