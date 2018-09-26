وزير الرياضة وفاروق جعفر يحضران عزاء حازم ياسين (صور)





حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفاروق جعفر، على تقديم واجب العزاء إلى أسرة حازم ياسين أمين الصندوق بنادى الزمالك، بمسجد الحامدية الشاذلية فى المهندسين .





و حضر العزاء الكثير من الشخصيات العامة الرياضية، أبرزها الدكتور كمال درويش رئيس الزمالك الأسبق، وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق ، وجوهر نبيل عضو مجلس إدارة الأهلى ، وأيمن عبد العزيز مدرب الزمالك السابق، وحازم إمام نجم الزمالك السابق، وإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك.



