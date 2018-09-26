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علاء ميهوب : أوباما كان على أعتاب الأهلي

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 07:46 م
علاء ميهوب : أوباما كان على أعتاب الأهلي
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عمرو مصطفى
 
أكد علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالنادي الأهلي أن يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك كان على أعتاب القلعة الحمراء. 

وقال ميهوب عبر قناة الأهلي أن أوباما كان قريب من اللعب للأهلي عندما كان لاعبا في الاتحاد السكندري موضحا أنه اتفق معه على تفاصيل اللعب للأهلي. 

وأشار إلى أن أوباما يستحق الانضمام للمنتخب بعد تألقه مع الزمالك هذا الموسم ويستحق نظرة من اجيري المدير الفني للمنتخب.
المزيد عن: يوسف أوباما نادي الزمالك منتخب مصر علاء ميهوب النادي الأهلي
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