ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المتحدثة الإقليمية بالخارجية الأمريكية: العلاقة بيننا وبين مصر تاريخية وعميقة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 07:43 م
المتحدثة الإقليمية بالخارجية الأمريكية: العلاقة بيننا وبين مصر تاريخية وعميقة
طباعة
كساب أحمد
 
قالت إيريكا تشوسانو، المتحدثة الإقليمية بالخارجية الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن ضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ضد إيران التي تهدد دول الشرق الأوسط.

وأضافت المتحدثة الإقليمية بالخارجية الأمريكية، خلال تصريحات خاصة لفضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية تاريخية وعميقة، لافتة إلى أن الرئيس "ترامب" يتحدث دائمًا بأن "السيسي" صديق شخصي له، وهذا أمر سينعكس على العلاقات بين البلدين، وهناك تطلع لزيادة التعاون في المفات المختلفة بين البلدين. 
المزيد عن: السيسي الخارجية الأمريكية الاوسط الامم المتحده الاقليم أخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
-
x
20:45
-
برينتفورد
ليفربول
-
x
20:45
-
تشيلسي
توتنهام هوتسبير
-
x
21:00
-
واتفورد
الدوري الاسباني
ليجانيس
-
x
20:00
-
برشلونة
إشبيلية
-
x
22:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
21:00
-
بولونيا
روما
-
x
21:00
-
فروسينوني
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ستاد ريمس
الدوري السعودي للمحترفين
الاتحاد
-
x
17:55
-
الوحدة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/26/2018 8:00:06 PM