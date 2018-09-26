المتحدثة الإقليمية بالخارجية الأمريكية: العلاقة بيننا وبين مصر تاريخية وعميقة

قالت إيريكا تشوسانو، المتحدثة الإقليمية بالخارجية الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن ضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ضد إيران التي تهدد دول الشرق الأوسط.



