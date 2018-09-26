المتحدثة الإقليمية بالخارجية الأمريكية: العلاقة بيننا وبين مصر تاريخية وعميقة
الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 07:43 مكساب أحمد
قالت إيريكا تشوسانو، المتحدثة الإقليمية بالخارجية الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن ضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ضد إيران التي تهدد دول الشرق الأوسط.
وأضافت المتحدثة الإقليمية بالخارجية الأمريكية، خلال تصريحات خاصة لفضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية تاريخية وعميقة، لافتة إلى أن الرئيس "ترامب" يتحدث دائمًا بأن "السيسي" صديق شخصي له، وهذا أمر سينعكس على العلاقات بين البلدين، وهناك تطلع لزيادة التعاون في المفات المختلفة بين البلدين.
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