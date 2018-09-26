السودان: الرئيس البشير سيزور مصر قريبا

قال أسامة فيصل، وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، إن العلاقات السودانية المصرية في أفضل حالاتها، وإن الرئيس البشير سيزور مصر قريبا.

وأضاف فيصل خلال الحلقة النقاشية التي استضافها مركز دراسات المستقبل بالخرطوم، حول تحديات ومكاسب علاقات السودان الخارجية، أن هناك زيارات مرتقبة للطرفين، مشيرا إلى اجتماعات اللجان المشتركة.

وأكد فيصل أن الهدف الأساسى لوزارة الخارجية هو السعى لتحسين علاقات السودان مع كل دول العالم، منوها إلى حرص السودان على تعزيز علاقاته مع الدول الإفريقية، وقال "هناك فرص كبيرة للنجاح".



