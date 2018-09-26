شاهد.. أحدث المقاتلات الروسية في القوات الجوية المصرية

نشرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية صورا لأحدث المقاتلات الروسية في القوات الجوية المصرية، والتي تعد مقاتلات في الجيش المصري.





وأوضحت الصحيفة الروسية، أن مقاتلات MiG-29M و MiG-29M2 الآن واحدة من أكثر الطائرات المقاتلة تقدما في القوات الجوية المصرية، ووفقا للخبراء العسكريين، زادت هذه المقاتلات بشكل كبير من القوة القتالية للقوات المسلحة المصرية.





وأشارت الصحيفة الروسية، إلى أن هذه المقاتلات مزودة بالرادارات المثالية ومحطات تحديد المواقع البصرية، مما يتيح الكشف عن الأهداف الجوية صغيرة الحجم على مسافات كبيرة، ولا تسمح صواريخ جو - جو الموجودة في الطائرة للعدو من الهروب دون عقاب.





وتمتلك المقاتلات القدرة على ضرب الصواريخ عالية الدقة والقنابل الجوية.





وتنتمي هذه المقاتلات إلى الجيل 4++ من المقاتلات الخفيفة، وتستطيع أن تحقق النجاح أثناء المعركة الجوية كما تقدر على قصف الأهداف الأرضية والبحرية بالصواريخ الموجهة الدقيقة التصويب من دون أن تدخل إلى مجال عمل مضادات الطيران المعادية، كما تستطيع هذه المقاتلة استخدام أي صاروخ من نوع "جو- جو" و"جو- سطح".





كما تنتمي لعائلة المقاتلات الجوية الخفيفة الوزن. وقد تم تصميم هذه الطائرات لتدمير الأهداف الطائرة في مجال رادارها، وكذلك الأهداف الأرضية مع استخدام أسلحة غير موجهة في ظل ظروف الرؤية الجيدة.