"صندوق النقد" يكشف تأثير أزمة الأسواق الناشئة علي الاقتصاد المصري

قال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد المصري ينمو بمعدل ثابت نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها السلطات ولا تزال مستمرة في تنفيذها، ولن يؤثر فيه أزمة الأسواق الناشئة التى حدثت مؤخراً.





ولفت "لال" إلى ما ذكرته مديرة صندوق النقد كريستين لاجارد في بيان صادر يوم الاثنين الماضي حول أن الاقتصاد المحلي يُظهر علامات قوية على التعافي ويعد نموه من بين أعلى المعدلات في الشرق الأوسط.





وصرحت كريستين لاجارد، مديرة عام صندوق النقد الدولى، في بيان وزعه الصندوق علي الصحفيين عقب لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك، قبل أيام أن الاقتصاد المصرى يبدى دلائل قوية على التعافى كما أصبح النمو الاقتصادى بمصر من أعلى المعدلات فى منطقة الشرق الأوسط.





وأكدت آنذاك مجدداً التزام الصندوق بدعم القاهرة وشعبها مشيرةً إلى أنها ناقشت معه ما تم تحقيقه من تقدم جيد فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يدعمه الصندوق بقيمة 12 مليار دولار أمريكى.





يشار إلي أن مصر حصلت علي تقييم قوي فى ثالث مراجعة أجراها صندوق النقد على برنامج الإصلاح الاقتصادى والمعلنة نتائجها 12 يوليو الماضى.





وأعلن الصندوق أنه حافظ على النظرة الإيجابية للاقتصاد، وأن البرنامج الذى تطبقه الحكومة أدى لتحقيق تحسن فى مؤشرات الاقتصاد الكلى.





ولفت آنذاك إلى أن عجز الحساب الجارى انخفض بشكل حاد مدعوماً بانتعاش السياحة والنمو القوى فى التحويلات النقدية، كما وصلت الاحتياطيات الدولية إلى 43 مليار دولار نهاية مايو الماضى.





ونقلت وسائل الإعلام عن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يوم الأربعاء الماضي أن الحكومة تخطط لبيع سندات بالعملة الأجنبية بقيمة تصل إلي 5 مليارات دولار في الشهور المقبلة .