تفاصيل جديدة في واقعة محاولة طالب الانتحار بأوسيم





طلبت النيابة العامة الاستعلام عن الحالة الصحية لطالب حاول الانتحار؛ لرفضه الذهاب للمدرسة، بمنطقة اوسيم، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.





كان تلقى المقدم محمود بسيوني نائب مأمور مركز أوسيم، بلاغا مفاده وصول طالب للمستشفي، ووجود أثار خنق حول رقبته، وبانتقال قوة أمنية وبالفحص تبين أن الطالب قبل الواقعة أخبر والديه بعدم رغبته في الذهاب لمدرسته، وبمحاولتهما إقناعه لم يستجب لهما، ما دفع والده للتعدي عليه بالضرب، لرفضه سماع كلامه.





كما تبين أنه يوم الواقعة قام الطالب بمحاولة عن طريق ربط شريط حول رقبته، محاولا شنق نفسه، وأثناء ذلك دخلت والدته عليه الحجرة، وقامت بإنقاذه ونقله للمستشفي، وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة.



