ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تفاصيل جديدة في واقعة محاولة طالب الانتحار بأوسيم

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 05:47 م
تفاصيل جديدة في واقعة محاولة طالب الانتحار بأوسيم
طباعة
إيمان عبد العاطي
 

طلبت النيابة العامة الاستعلام عن الحالة الصحية لطالب حاول الانتحار؛ لرفضه الذهاب للمدرسة، بمنطقة اوسيم، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كان تلقى المقدم محمود بسيوني نائب مأمور مركز أوسيم، بلاغا مفاده وصول طالب للمستشفي، ووجود أثار خنق حول رقبته، وبانتقال قوة أمنية وبالفحص تبين أن الطالب قبل الواقعة أخبر والديه بعدم رغبته في الذهاب لمدرسته، وبمحاولتهما إقناعه لم يستجب لهما، ما دفع والده للتعدي عليه بالضرب، لرفضه سماع كلامه. 

كما تبين أنه يوم الواقعة قام الطالب بمحاولة عن طريق ربط شريط حول رقبته، محاولا شنق نفسه، وأثناء ذلك دخلت والدته عليه الحجرة، وقامت بإنقاذه ونقله للمستشفي، وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة.

المزيد عن: مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة مصر طالب منتحر اوسيم الوراق
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
-
x
20:45
-
برينتفورد
ليفربول
-
x
20:45
-
تشيلسي
توتنهام هوتسبير
-
x
21:00
-
واتفورد
الدوري الاسباني
ليجانيس
-
x
20:00
-
برشلونة
إشبيلية
-
x
22:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
21:00
-
بولونيا
روما
-
x
21:00
-
فروسينوني
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ستاد ريمس
الدوري السعودي للمحترفين
الاتحاد
-
x
17:55
-
الوحدة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/26/2018 6:00:00 PM