"كارتيرون": لا يوجد فارق بين لاعب أساسي وآخر احتياطي.. وانتظروا مفاجأة أمام النجمة

قال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يكنّ كل احترام لفريق النجمة اللبناني، موضحًا أنه سافر إلى «بيروت» لتحقيق نتيجة إيجابية، والتأهّل من هناك.





ويلتقي الأهلي مع النجمة اللبناني في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، مساء غدٍ الخميس، على ملعب المدينة الرياضية، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.



