ترامب: أتطلع بفارغ الصبر إلى لقاء جديد مع بوتين

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن رغبته في عقد لقاء قمة جديد مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكن ليس هناك ترتيبات له حتى الآن.

وقال ترامب اليوم للصحفيين، على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ردا على سؤال من وكالة "تاس" الروسية: "أتطلع بفارغ الصبر إلى لقاء جديد مع بوتين".

كما أكد الرئيس الأمريكي أن موعد ومكان انعقاد اجتماعه الثاني مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، سيعلنان قريبا.

وأشار ترامب إلى أن "جميع الخيارات مطروحة" بحق نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، مؤكدا في الوقت نفسه استعداده لعقد اجتماع قمة معه أيضا.