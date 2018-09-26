ماكلارين تستعد للكشف عن 600LT سبايدر بالسقف المكشوف
الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 03:29 م
كشفت وثيقة مسربة من مجلس إدارة موارد الهواء في كاليفورنيا أن ماكلارين 600LT سبايدر بالسقف المكشوف سيكشف عنها كموديل للعام 2019 ما يعني أنها ستظهر قريبًا.
الوثيقة لم تكشف عن الكثير من التفاصيل ولكن يبدو أنها ستكون بنفس أداء فئة الكوبيه ما يعني أنها ستكون بمحرك V8 سعة 3.8 لتر ثنائي التيربو بقوة 592 حصان و 457 رطل-قدم من عزم الدوران، كما أنها ستكون مدعومة بناقل حركة مكون من 7 سرعات ونظام دفع خلفي للقيادة.
هذا يعني أنها ستتمكن من التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.8 ثانية فقط وتقطع ربع ميل خلال 10.4 ثانية فقط، وستكون السرعة القصوى للسيارة 328 كم/س، وقد تختلف الأرقام قليلاً عن فئة الكوبيه كونها تحمل وزن إضافي وهو السقف الذي يمكن طيّه.
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