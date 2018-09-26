ماكلارين تستعد للكشف عن 600LT سبايدر بالسقف المكشوف

كشفت وثيقة مسربة من مجلس إدارة موارد الهواء في كاليفورنيا أن ماكلارين 600LT سبايدر بالسقف المكشوف سيكشف عنها كموديل للعام 2019 ما يعني أنها ستظهر قريبًا.





الوثيقة لم تكشف عن الكثير من التفاصيل ولكن يبدو أنها ستكون بنفس أداء فئة الكوبيه ما يعني أنها ستكون بمحرك V8 سعة 3.8 لتر ثنائي التيربو بقوة 592 حصان و 457 رطل-قدم من عزم الدوران، كما أنها ستكون مدعومة بناقل حركة مكون من 7 سرعات ونظام دفع خلفي للقيادة.



