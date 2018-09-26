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غدا.. "قنا العام" تتأهب لاستقبال رئيس الحكومة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 03:26 م
غدا.. قنا العام تتأهب لاستقبال رئيس الحكومة
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بسام عبدالحميد
 
انهت مستشفى قنا العام، صباح اليوم الأربعاء، استعداداتها لاستقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، استعدادا للزيارة المرتقبة غد الخميس.

وأوضح مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه تم الانتهاء من كافة التجهيز والاحتياطات الأمنية لتأمين المستشفى، بالإضافة إلي انتهاء الاستعدادات بأقسام الأشعة والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، وقسم قسطرة القلب الجديد بمستشفى قنا العام، وذلك لضمان فعالية الأجهزة وتشغيلها لخدمة المرضى من أبناء المحافظة.

كما سيقوم رئيس الوزراء عقب انتهاء جولاته، التي يرافقه فيها اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، والدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، واللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، بعقد اجتماع مع أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة لمناقشة الأوضاع في قنا وكيفية تطويرها.
المزيد عن: مستشفى مدبولي قنا العام رئيس الوزراء استقبال
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