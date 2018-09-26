وول ستريت: أمريكا تسحب بعض أسلحتها من الشرق الأوسط وسط توترات مع الصين

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين عسكريين أمريكيين بارزين، أنّ الولايات المتحدة تسحب بعض بطارياتها المضادة للطائرات والصواريخ من الشرق الأوسط، لافتة أن الخطوة ستجرى الشهر المقبل.

وأضافت المصادر أنّه سيتم سحب ما يصل إلى أربعة أنظمة صواريخ باتريوت من الأردن والكويت والبحرين، موضحة أنّ الخطوة تمثل بشكل أساسي تحويل الانتباه عن المواجهات العسكرية طويلة الأمد في الشرق الأوسط وأفغانستان، نحو العلاقات المتوترة مع الصين وروسيا، وبعد ذلك لمواجهة التهديدات الناشئة من هناك.

وذكر التقرير أنّ أنظمة الصواريخ تمّ تعطيلها بالفعل، وسيبدأ تفكيكها في أكتوبر.

ورفضت القيادة المركزية الأمريكية التعليق على الأمر، وفقاً للصحيفة الأمريكية.

وأضافت أنه لا توجد خطط لاستبدال أنظمة باتريوت في دول الشرق الأوسط، والتي ينظر إليها على أنّها تقليص كبير في القدرة الدفاعية في المنطقة منذ أن تم استخدام البطاريات ليس فقط لحماية القواعد الأمريكية في المنطقة، ولكن لتوفير الدفاع عن حلفاء الولايات المتحدة.

ولم يتضح على الفور العدد الدقيق للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، ولكن وفقا لبيانات البنتاجون الأخيرة، فإنّ واشنطن لديها حوالي 54 ألف جندي في أكثر من 12 بلداً في الشرق الأوسط وتحافظ على قواعد عسكرية في 7 منها.

وتستضيف قطر أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط، قاعدة العديد الجوية، ما يقدر ب 10 ألاف من القوات الامريكية تنتشر في المنطقة.