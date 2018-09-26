الخارجية الألمانية: نأمل في عودة السفير السعودي إلى برلين سريعًا

أعلن المتحدث باسم الخارجية الألمانية، أن بلاده "تأمل في عودة السفير السعودي إلى برلين سريعا".

وأفادت وسائل إعلام، بأن المملكة العربية السعودية ستعيد سفيرها إلى ألمانيا قريبا، بموجب الاتفاق المبرم بين وزيري خارجية الدولتين عادل الجبير وهايكو ماس في نيويورك.

بدورها، قالت هيئة "دويتشه فيله" الألمانية، إن الجبير وهايكو اتفقا على إعادة السفير وفتح "صفحة جديدة" في العلاقات بين الدولتين أثناء اجتماع عقداه على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.