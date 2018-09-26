خلطات طبيعية لبشرة نضرة قبل الزفاف

قبل الزفاف تلجأ كل عروس لتحضير العديد من الماسكات الطبيعية لترطيب البشرة وإزالة الشوائب العالقة بها وغلق المسامات والتخلص من البثور السوداء، لذا نساعدكِ عزيزتي إذا اقترب موعد فرحك للحصول على بشرة خالية من الشوائب وأكثر نضارة وحيوية بتقديم لكِ ماسكات طبيعية، جربي ما يناسبك:-





خليط الأفوكادو مع العسل والزبادي

- حبة أفوكادو مهروسة

- ملعقة صغيرة عسل

- ملعقة صغيرة زبادي

اخلطي المكونات مع بعضها العبض، وضعيها على بشرتكِ لمدة 30 دقيقة.

أزيلي الماسك، واشطفي وجهكِ بالماء.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا، ويفضل قبل زفافكِ بشهر أو أكثر، لكي تستعيد بشرتكِ حيويتها، إذ يحتوي الأفوكادو على الكولاجين، والزبادي والعسل التي تعمل على ترطيب بشرتكِ وتغذيتها، بسبب غناها بالأحماض الدهنية.





خليط فيتامين E مع الأناناس والشوفان

- كبسولة فيتامين E مفرغة

- ثلاث شرائح أناناس طبيعي مهروسة

- ملعقة صغيرة شوفان

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على بشرة وجهكِ والرقبة لمدة 20 دقيقة.

أزيلي الماسك بالماء الفاتر مع فرك الشوفان قليلًا، وعمل مساج للوجه لتنشيط الدورة الدموية.

كرري الخليط مرة أو مرتين أسبوعيًّا، كما يمكنكِ وضع فيتامين E تحت العينين، لمقاومة الخطوط والهالات السوداء.





ماسك الترمس المطحون والكركم

- ملعقة صغيرة ترمس مطحون

- ملعقة صغيرة عسل

- ملعقة صغيرة حليب

- ملعقة صغيرة كركم

اخلطي المواد مع بعضها وضعيها على بشرتكِ لمدة نصف ساعة.

افركي الخليط على بشرتكِ لإزالته، باستخدام الماء الفاتر.