إثر الفيضانات الأخيرة.. نحو تخصيص أكثر من 100 مليون دينار لولاية نابل
الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:36 ممروى الجلاصي
صرح النائب وليد جلاد بأنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن تخصيص ميزانية استثنائية لولاية نابل تقدّر بأكثر من 100 مليون دينار، مؤكّدا أنّ التقرير الذي تلقاه رئيس الحكومة من لجنة مجابهة الكوارث يظهر أنّ الاضرار كانت جسمية جدا خاصة في الأحياء الشعبية.
وأفاد جلاد بأنّ الجلسة التي ستنعقد اليوم الأربعاء 26 سبتمبر 2018، ستجمع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بنواب البرلمان، إثر انتهاء المجلس الوزاري المنعقد حاليا في مقر ولاية نابل.
و للتذكير، فإن ولاية نابل قد شهدت يوم الأحد 23 سبتمبر 2018، تقلبات مناخية أدت إلى فيضان الأودية وارتفاع منسوب المياه التي غمرت الأحياء السكنية والصناعية، و تسببت في خسائر مادية كبيرة و انتهت بتسجيل 5 حالات وفاة.
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