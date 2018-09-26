كيف سلط الإعلام الدولي الضوء على بيان السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة؟

سلطت وسائل الإعلام الدولية، الضوء على خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73 والذي تناول خلاله رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، وكذلك المواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالميين، وجهود مصر في دعم مكافحة الإرهاب الدولي.

وكالة "سبوتنيك" الروسية

وأبرزت معظم وسائل الإعلام المرئية والمقرؤة تأكيدات الرئيس السيسي حول ضرورة الحل السياسي في سوريا واليمن، كما أبرزت لقاءات الرئيس السيسي على هامش أعمال الجمعية. وتحت عنوان "السيسي": لا مخرج من الأزمة في سوريا وفي اليمن إلا باستعادة الدولة الوطنية"، سلطت وكالة "سبوتنيك" الروسية خطاب الرئيس السيسي وأكدت أن حديثه عن الدولة الوطنية هو مسار الحل السياسي لمعظم الأزمات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه لا مجال لحلول جزئية في سوريا أو ليبيا أو اليمن، ولا مجال للحديث عن تفعيل النظام الدولى إذا كانت الدولة الوطنية القائمة على مبادئ المساواة مهددة بالتفكك.

قناة "سكاي نيوز" عربية

وتحت عنوان "السيسي": هناك خلل يعترى أداء الأمم المتحدة ويؤثر على مصداقيتها"، أبرزت قناة "سكاي نيوز" عربية الضوء على كلمة الرئيس، مشيرة في سياق عرضها لكلمة الرئيس السيسي أنه تحدث عن مضمون أزمة المنظمات الدولية حينما أشار إلى الخلل القائم في أداء الأمم المتحدة وتطلع الشعوب العربية إلى أداء أفضل لهذه المنظمة المهمة.

قناة "الحرة" الأمريكية

و أبرزت قناة "الحرة" الأمريكية تصريحات الرئيس ترامب خلال القمة مع الرئيس السيسي حيث قال إن الولايات المتحدة قامت "بعمل رائع" في مجال مكافحة الإرهاب فى الشرق الأوسط ولاسيما فى سوريا، فيما لم تغفل القناة إشادة ترامب أيضا بدور مصر والرئيس السيسى فى مجال مكافحة الإرهاب.

قناة "سي أن أن" الأمريكية

وتحت عنوان "رسائل السيسي بـ5 لقاءات في نيويورك: الحديث عن "إنجازات كبيرة" وتحية لشعب مصر"، أبرزت قناة "سي أن أن" الأمريكية لقاءات الرئيس السيسي والتي كان أهمها اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحديث عن قوة العلاقات المصرية الأمريكية، وإشادة الرئيس الأمريكي بدور مصر والرئيس السيسي في مكافحة الإرهاب.

قناة روسيا اليوم الدولية

وسلطت قناة روسيا اليوم الدولية، الضوء على كلمة الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للامم المتحدة وحديثه عن دورها وذلك تحت عنوان السيسي: "ما أحوجنا في تعزيز مكانة ودور الأمم المتحدة"، ليؤكد الرئيس على أهمية هذه المنظمة في كلمته وكيفية إنقاذ دورها الريادي ومصداقيتها أمام العالم والشعوب.