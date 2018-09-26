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إقالة مدير مدرسة بالقليوبية من منصبه لجلوس التلاميذ على "حصيرة"

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:33 م
إقالة مدير مدرسة بالقليوبية من منصبه لجلوس التلاميذ على حصيرة
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محمد نبيل
 
أصدر طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، قرار بنقل مدير مدرسة الدير الإعدادية بنين والتي شهدت واقعة جلوس تلاميذ فصل على "حصيرة" خارج الإدارة، وإقالته من منصبه لرفضه جلوس الطلاب على المقاعد وسبب أزمة وقام بتصوير الطلاب عن طريق معلمة بالمدرسة، ولم ينفذ قرار المديرية باستيعاب طلاب الابتدائي بمدرسة الشهيد عبد الله أشرف الابتدائية.

وقال وكيل الوزارة في تصريحات صحفية اليوم، إنه تم إرسال لجنة من الإدارة والمديرية، وتم التأكد من أن مدير المدرسة هو سبب الأزمة برفضه جلوس الطلاب على المقاعد بالرغم من وجود مقاعد خالية بالمدرسة.

كانت مدرسة الشهيد عبد الله شحاته الابتدائية المشتركة بالدير مركز طوخ، شهدت واقعة مؤسفة حيث لجأ تلاميذ المدرسة إلى افتراش الأرض بأحد فصول الصف السادس الابتدائي وتلقي دروسهم على "حصيرة" بسبب قلة عدد المقاعد الدراسية بالفصل وارتفاع كثافة الفصل لأكثر من 50 طالبا في مشهد يتنافي مع ما أطلقته وزارة التربية والتعليم من نظام حديث للتعليم، حيث بدا أولياء أمور تلاميذ المدرسة استيائهم من هذا الوضع، مؤكدين أنهم فوجئوا بنقل أبنائهم لمبنى المدرسة الإعدادي، ونظرا لعدم وجود فصول كافية تم إخلاء مخزن الكتب وتحويله لفصل للصف السادس الابتدائي، ونظرا لعدم وجود مقاعد كافية فتم وضع حصيرة للتلاميذ ليجلسوا عليها.
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