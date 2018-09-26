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ترامب: البطالة تصل إلى أدنى مستوى لها منذ 49 عاما

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:29 م
ترامب: البطالة تصل إلى أدنى مستوى لها منذ 49 عاما
دونالد ترامب- أرشيفية
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ترجمة- دينا قدري
 
تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسته في تغريدات نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب ترامب: "ثقة المستهلك تصل إلى أعلى مستوى خلال 18 عامًا، لتقترب من كسر الرقم القياسي على مدار التاريخ. الناس متحمسون للولايات المتحدة مجددًا ! إننا نصبح أكبر وأغنى أقوى. لدينا المزيد من العمل للقيام به !"

وأضاف ترامب في تغريدة أخرى: "إدعاءات البطالة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ 49 عامًا !"

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