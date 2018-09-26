ترامب: البطالة تصل إلى أدنى مستوى لها منذ 49 عاما

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسته في تغريدات نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وكتب ترامب: "ثقة المستهلك تصل إلى أعلى مستوى خلال 18 عامًا، لتقترب من كسر الرقم القياسي على مدار التاريخ. الناس متحمسون للولايات المتحدة مجددًا ! إننا نصبح أكبر وأغنى أقوى. لدينا المزيد من العمل للقيام به !"





وأضاف ترامب في تغريدة أخرى: "إدعاءات البطالة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ 49 عامًا !"



