ترامب: البطالة تصل إلى أدنى مستوى لها منذ 49 عاما
الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:29 مترجمة- دينا قدري
تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسته في تغريدات نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكتب ترامب: "ثقة المستهلك تصل إلى أعلى مستوى خلال 18 عامًا، لتقترب من كسر الرقم القياسي على مدار التاريخ. الناس متحمسون للولايات المتحدة مجددًا ! إننا نصبح أكبر وأغنى أقوى. لدينا المزيد من العمل للقيام به !"
وأضاف ترامب في تغريدة أخرى: "إدعاءات البطالة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ 49 عامًا !"
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