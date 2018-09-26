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وفاة 37 شخصًا بسبب تسمم الميثانول فى ماليزيا

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:39 ص
وفاة 37 شخصًا بسبب تسمم الميثانول فى ماليزيا
رئيس وزراء ماليزيا
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وكالات
 

أعلن رئيس إدارة الصحة الماليزية اليوم الأربعاء، الدكتور نور هشام عبدالله أن إدارته سجلت أربع وفيات جديدة بسبب تسمم الميثانول، لترتفع الحصيلة إلى 37 حالة وفاة.

 

 ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية اليوم عن رئيس إدارة الصحة قوله " أن عدد الوفيات التى ورد ذكرها فى تقرير الصحة الماليزية، بلغ 23 حالة فى ولاية سيلانجور، و11 فى كوالالمبور وثلاث حالات فى بيراق، وذلك حتى أمس الثلاثاء".

 

وأضاف أنه بالنسبة لجنسيات المتوفين، فإن 10 وفيات كانت محلية، وحالتين من جنسية بنغالية وهندية، و11 حالة ميانمارية وثمانى حالات نيبالية وحالات آخرى مجهولة الجنسية..موضحا أن 23 مريضاً لا يزالون يخضعون للعلاج، بما فيها ثمانى حالات حرجة.

 

المزيد عن: مهاتير محمد ماليزيا رئيس وزراء ماليزيا تسمم الميثانول
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