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"العمال البريطاني"يدعو لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل رافعًا علم فلسطين (فيديو)

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:29 ص
العمال البريطانييدعو لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل رافعًا علم فلسطين (فيديو)
العمال البريطاني
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وكالات
 

صدق حزب العمال البريطاني، مساء الثلاثاء، على اقتراح يدعو الحكومة إلى عدم بيع الأسلحة لإسرائيل، وتحويل ميزانيات إضافية إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

 

ورفع الحزب خلال مؤتمره أعلام فلسطين، كما وجه انتقادات حادة لإسرائيل بسبب استخدام القوة في مواجهة مسيرات العودة السلمية، التي تنظم منذ شهور على حدود قطاع غزة.

 

من جهتها انتقدت صحيفة "هآرتس" هذه الخطوة، متهمة حزب العمال البريطاني بأنه تحوّل إلى "معاد لليهود" تحت قيادة جيرمي كوربين، حيث يتم تصنيف الانتقادات لإسرائيل وسياساتها من باب العداء للسامية.

 

كما أشارت الصحيفة إلى أن أحد الداعمين لكوربين، وهو بيتر ويلسمان، في الحزب كان قد صرح في يوليو الماضي أن "اليهود المتعصبين للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يختلقون الادعاءات باللاسامية داخل الحزب".

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