تباين مؤشرات البورصة الكويتية في بداية تعاملات اليوم

تباينت المؤشرات الكويتية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، حيث صعد المؤشران العام والأول بنسبة 0.03% و0.08% على الترتيب، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 0.07%.





وتصدر قطاع التكنولوجيا الارتفاعات في تمام الساعة 9:42 صباح اليوم بتوقيت الكويت، بنمو نسبته 6.84%، فيما تصدر قطاع النفط والغاز التراجعات بنحو 1.2%.





وجاء سهم "المصالح العقارية" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بالبورصة مرتفعاً بنحو 7.55، فيما تصدر سهم "ريـــم" القائمة الحمراء بانخفاض نسبته 8.7%.





وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية في تلك الأثناء 12.8 مليون سهم تقريباً، جاءت بتنفيذ 545 صفقة، حققت سيولة بقيمة مليوني دينار.

وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة حتى اللحظة بقيمة 513.3 ألف دينار مُستقراً عند سعر 600 فلساً، فيما تصدر سهم "أجوان" الكميات بحجم تداول بلغ 4.1 مليون سهم مرتفعاً 1.75%.



