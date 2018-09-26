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أزياء تناسب الممتلئات من أسبوع الموضة بنيويورك (صور)

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:26 ص
أزياء تناسب الممتلئات من أسبوع الموضة بنيويورك (صور)
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قدم المصمم كريستيان سيريانو Christian Siriano ضمن أسبوع الموضة تصاميم أزياء للممتلئات تناسب إطلالتهم.

ونجح المصمم الأمريكي في مزج الأسود بالأزرق الداكن، فأعجبتنا الإطلالة التي نسق بها التيشيرت الأسود المطبع بالأبيض مع تنورة High Low زرقاء مزدانة بالريش الناعم.

برع المصمم الأمريكي في توظيف طبعات الورود بأسلوب أنيق متفاديًا أن تغطي على كامل الفستان، فتركزت حول الأكتاف، أطراف الأكمام وحواف التنورة حتى لا تسبب في إكساب الجسم مظهرًا أكثر إمتلاءًا.
بخلاف الفساتين الـ Off Shoulder، أولى كريستيان سيريانو إهتمام كبير بالفساتين الـ V Neck والتي تعتبر أفضل وسيلة لتنحيف منطقة الصدر.

كما ضم الفساتين السوداء الطويلة المعانقة للقوام إلى مجموعته في أسبوع الموضة بنيويورك، وقدمها إما من دون تطريز أو بتطريز بلون مطابق للون الفستان، ليؤمن لزبوناته إطلالات تزيد طولهن وتنحت المناطق الممتلئة.
أزياء تناسب الممتلئات من أسبوع الموضة بنيويورك (صور)
أزياء تناسب الممتلئات من أسبوع الموضة بنيويورك (صور)
أزياء تناسب الممتلئات من أسبوع الموضة بنيويورك (صور)
أزياء تناسب الممتلئات من أسبوع الموضة بنيويورك (صور)
أزياء تناسب الممتلئات من أسبوع الموضة بنيويورك (صور)
أزياء تناسب الممتلئات من أسبوع الموضة بنيويورك (صور)
أزياء تناسب الممتلئات من أسبوع الموضة بنيويورك (صور)
المزيد عن: نيويورك من اسبوع الموضة عالم الموضة الممتلئات أسبوع الموضة
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