حكايات اليوم.. جلاء الإنجليز عن الإسكندرية.. وإعلان الجمهورية اليمنية

شهدت جميع بلدان العالم، في مثل هذا اليوم 26 سبتمبر، أحداث عالمية مؤثرة، وذكريات جمة، بعضها توج بالاحتفال كالأحداث السعيدة والمواليد، والاحتفالات الهامة، والبعض الآخر خيم عليه الحزن، كالأحداث الحزينة والوفيات، وفي ذكرى الحدث، يستعيد الجميع تلك الذكريات، ومن بينها؛ ذكرى جلاء الإنجليز عن الإسكندرية، فضلًا عن اليوم الأوروبي للغات.

جلاء الإنجليز عن الإسكندرية

وجهت حملة عسكرية في مارس 1807م لاحتلال مصر وخلع محمد علي وتنصيب محمد بك الألفي وهي الحملة المعروفة بحملة فريزر.

نزلت الحملة إلى الإسكندرية في مارس 1807م، و منها إلى رشيد، وكان محمد علي في الصعيد يطارد فلول المماليك، فوقع عبء المقاومة على المصريين الذين قاوموا الإنجليز بضراوة في شوارع رشيد وقرية الحماد وأسروا بعض الإنجليز و قطعوا رؤوس البعض الآخر، فتقهقر الإنجليز إلى الإسكندرية للاحتماء بها.

وفي تلك الأثناء عاد محمد علي من الصعيد وزحف إلى الإسكندرية لإخراج الإنجليز وضرب حصار حول المدينة فلم يجد فريزر مفرًا من طلب الصلح و الجلاء مقابل الإفراج عن الأسري، فوافق محمد علي ودخل الإسكندرية منتصرًا.

إعلان الجمهورية اليمنية

وفي مثل هذا اليوم 26 سبتمبر من عام 1962م، نجح الجيش في اليمن الشمالي في الإطاحة بالحكم الملكي بقيادة الإمام محمد البدر حميد الدين، وإعلان قيام الجمهورية العربية اليمنية برئاسة عبد الله السلال.

الاجتياح الإسرائيلي للبنان

وفي مثل هذا اليوم من عام 1982م، وصلت وحدات عسكرية أمريكية وبريطانية وفرنسية وإيطالية إلى بيروت الغربية في أوج الاجتياح الإسرائيلي للبنان.

تغيير التوقيت في مصر

وفي 2014م، تغيير التوقيت في مصر للمرة الرابعة في خمسة شهور كحدث غير مسبوق.

والتوقيت الصيفي هو تغيير التوقيت الرسمي في بلاد أو محافظة مرَّتين سنوياً ولمدة عدة أشهر من كل سنة.

إدجار ديجا

وفي مثل هذا اليوم من عام 1917م، توفي الرسام الفرنسي إدجار ديجا، وهو من مواليد باريس في 19 يوليو عام 1834 لأسرة من الطبقة الراقية، التحق ديجا 1855 بمدرسة الفنون بباريس كتلميذ في مرسم الفنان لويس لاموث ثم سافر إلى إيطاليا لدراسة الفن هناك، واتجه لرسم موضوعات تاريخية ثم اتجه لرسم البورتريهات.

وفي أعقاب الحرب البروسية الفرنسية اتجه إلى رسم موضوعات للأوبرا ومدرسة تعليم الباليه، وفي نهاية حياته ضعف بصره واعتزل الحياة العامة واتجه لنحت التماثيل الصغيرة وتظل لوحة "درس الباليه" عام 1874 من الأعمال الأثيرة والخالدة لدي محبي الفنون الجميلة ومؤرخيها وقد شارك بها الفنان ديجا في المعرض الأول للتأثيريين في باريس في العام ذاته، ولقد كانت بدايات ديجا كلاسيكية الطابع وتخصص في رسم البورتريهات بإتقان.

وانجاري ماثاي

كما توفيت وانجاري ماثاي أول سيدة إفريقية تفوز بجائزة نوبل للسلام عن عمر يناهز 71 عاما, في عام 2011م، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان. فازت ماثاي بجائزة نوبل للسلام عام 2004 لدورها في الدفاع عن البيئة, مشيرة إلى أنها هي مؤسسة حركة "جرين بيلت" التي تهدف إلى تعزيز التنوع الحيوي وتوفير فرص عمل للنساء وتحسين صورتهن في المجتمع.

فوزي عبد الحافظ

وفي 2008م، رحل فوزي عبد الحافظ عن عالمنا، وهو ضابط مصري، ومدير مكتب الرئيس المصري السادات منذ عام 1970 حتى 1981، شارك في ترتيب زيارة الرئيس السادات للقدس.

وفي 1980م رقى إلى درجة وزير برئاسة الجمهورية، وشهد حادثة المنصة حيث ألقى بجسده على الرئيس السادات في محاولة لحمايته، إلا أنه لحقتت به إصابة بالغة نقل على إثرها إلى العلاج بمستشفى المعادى العسكرية.

اليوم الأوروبي للغات

ويحل علينا اليوم الأوروبي للغات في مثل هذا اليوم من كل عام، حيث أعلنه مجلس أوروبا في 6 ديسمبر 2001، في نهاية السنة الأوروبية للغات 2001، التي اشترك في تنظيمها مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، وهدفها هو تشجيع تعلم اللغة في جميع أنحاء أوروبا.