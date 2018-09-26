مؤشر مسقط يربح 5.38 نقطة بالتعاملات الصباحية

ارتفع مؤشر مسقط 30 بنسبة 0.12% في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، عند مستوى 4490.81 نقطة، رابحاً 5.38 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الثلاثاء .









ودعم أداء المؤشر ارتفاع مؤشري قطاع الخدمات والمالي في الساعة 11:05 صباحاً بتوقيت مسقط.









وصعد الخدمات 0.45%، وتصدر العمانية القطرية للتأمين المرتفعين في تلك الأثناء بنسبة 3.6%، وزاد النهضة للخدمات 1.95%.





وارتفع مؤشر القطاع المالي في التعاملات الصباحية بنسبة 0.04%؛ مع صعود المدينة تكافل 2.17%، وصعد الخليجية للاستثمار 1.08%، وتجاهل القطاع تراجع بنك صحار في تللك الأثناء 0.78%.

وعلى الجانب الآخر، انخفض مؤشر قطاع الصناعة 0.09%؛ بضغط ريسوت للأسمنت متصدر المتراجعين في تللك الأثناء 2.29%.



