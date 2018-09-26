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مؤشر مسقط يربح 5.38 نقطة بالتعاملات الصباحية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:20 ص
مؤشر مسقط يربح 5.38 نقطة بالتعاملات الصباحية
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نيفين سمير
 
ارتفع مؤشر مسقط 30 بنسبة 0.12% في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، عند مستوى 4490.81 نقطة، رابحاً 5.38 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الثلاثاء . 


ودعم أداء المؤشر ارتفاع مؤشري قطاع الخدمات والمالي في الساعة 11:05 صباحاً بتوقيت مسقط.


وصعد الخدمات 0.45%، وتصدر العمانية القطرية للتأمين المرتفعين في تلك الأثناء بنسبة 3.6%، وزاد النهضة للخدمات 1.95%. 

وارتفع مؤشر القطاع المالي في التعاملات الصباحية بنسبة 0.04%؛ مع صعود المدينة تكافل 2.17%، وصعد الخليجية للاستثمار 1.08%، وتجاهل القطاع تراجع بنك صحار في تللك الأثناء 0.78%.
 
وعلى الجانب الآخر، انخفض مؤشر قطاع الصناعة  0.09%؛ بضغط ريسوت للأسمنت متصدر المتراجعين في تللك الأثناء 2.29%.

وبلغ حجم التداولات في مستهل التعاملات نحو 3.18 مليون سهم، بتنفيذ 192 صفقة، بقيمة تداول 442.76 ألف ريال.
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