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منافذ لبيع منتجات مركز الخدمات الطلابية بجامعة بني سويف

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:17 ص
منافذ لبيع منتجات مركز الخدمات الطلابية بجامعة بني سويف
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احمد فتحى الدسوقي
 
وافق مجلس إدارة مركز الإنتاج والخدمات الطلابية بجامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، على فتح منافذ جديدة لبيع منتجات المركز، بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق، والتعاقد مع وكلاء ومندوبين لتوزيع منتجات المركز، وكذا توريد وعرض بعض الأصناف غير المتاحة بالمركز والتي يمكن توفيرها بالمركز.

بني سويف وبحضور مدير المركز والنائب والسادة نواب رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الإدارة على فتح منافذ جديدة لبيع منتجات المركز بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق، والتعاقد مع وكلاء ومندوبين لتوزيع منتجات المركز، وكذا توريد وعرض بعض الأصناف غير المتاحة بالمركز والتي يمكن توفيرها بالمركز.

وناقش رئيس الجامعة مع مدير المركز والنائب والسادة نواب رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الإدارة عددًا من الموضوعات، منها: إمكانية التعاقد مع أحد جميعات تجميع الألبانن بالتعاون مع كلية الطب البيطري وتوفير جهاز EKO Milk M لتحليل الألبان وفحصها وتوفير زي موحد للعاملين بالمركز.

كما ناقش المجلس، مديى تنفيذ الصيانة اللازمة للأجهزة والدهانات والتي تتناسب والشروط الصحية لمركز الانتاج، وكذلك إختيار أفضل المقترحات لإدارة الكافتيريات بالجامعة، وإمكانية إستحداث وحدتين لتصنيع المخللات وللتعبئة والتغليف.
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