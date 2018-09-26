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مصرع 21 شخصًا وإصابة 15 آخرين جراء سقوط حافلة بنهر فى بيرو

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:20 ص
مصرع 21 شخصًا وإصابة 15 آخرين جراء سقوط حافلة بنهر فى بيرو
انقلاب حافلة - أرشيفية
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وكالات
 

أعلنت السلطات فى بيرو، مصرع 21 شخصا جراء حادث اصطدام حافلة ركاب بسيارة على طريق جبلى وسقوطها فى أحد الأنهار.

 

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، عن المسئول البارز بالشرطة ماركو يانوس قوله إن الحادث أسفر أيضا عن إصابة 15 شخصا على الأقل، مشيرا إلى أن السلطات ما زالت تبحث فى مكان الحادث عن المزيد من الضحايا.

 

بدوره، قال رئيس بلدية "تشومبيلفيكاس" ديفيد فيرا أن الحافلة كانت فى طريقها من منطقة "كوزكو" إلى منطقة "سانتو توماس" عندما وقع الحادث.

 

يذكر أن بيرو لديها سجل سيىء لمثل هذه الحوادث..وفى يناير الماضى وقعت أكثر الحوادث دموية خلال 4 عقود عندما قُتل 52 شخصا جراء انحراف حافلة عن مسارها وسقوطها من أعلى منحدر حاد بالقرب من العاصمة ليما.

 

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