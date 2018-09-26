ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

أسعار الدولار في جميع البنوك اليوم الأربعاء 26-9-2018

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:50 ص
أسعار الدولار في جميع البنوك اليوم الأربعاء 26-9-2018
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات البنوك، اليوم الأربعاء الموافق 26-9-2018، مسجلاً 17.85 جنيها للشراء، 17.97 جنيها للبيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي. 

وسجلت العملة الخضراء، أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي 17.89 جنيها، بينما كان أقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري عند مستوى 17.88 جنيها.

وفي البنوك الحكومية، حافظ الدولار على استقراره، مسجلاً 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع في بنك مصر، وعند مستوى 17.87 جنيها للشراء، 17.88 جنيها للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي بنك القاهرة 17.84 جنيها للشراء، 17.94 جنيها للبيع. 

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي، وقناة السويس عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

 وسجل الدولار في السوق الموازى نحو 17.97 جنيها.
المزيد عن: سعر الدولار اليوم الدولار في جميع البنوك البنوك الاقتصاد المصري أسعار الدولار أخبار الاقتصاد المصري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
-
x
20:45
-
برينتفورد
ليفربول
-
x
20:45
-
تشيلسي
توتنهام هوتسبير
-
x
21:00
-
واتفورد
الدوري الاسباني
ليجانيس
-
x
20:00
-
برشلونة
إشبيلية
-
x
22:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
21:00
-
بولونيا
روما
-
x
21:00
-
فروسينوني
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ستاد ريمس
الدوري السعودي للمحترفين
الاتحاد
-
x
17:55
-
الوحدة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/26/2018 9:20:02 AM