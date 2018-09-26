مون: زعيم كوريا الشمالية جدير بالثقة وسيفي بوعده نزع السلاح النووي

قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، الثلاثاء، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، شاب جدير بالثقة، وسوف يفي بوعده نزع سلاح بلاده النووي بالكامل.

وفى مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية، أعرب الرئيس الكوري الجنوبي أيضا عن قناعته بأن جارته الشيوعية ستتخلى عن أسلحتها النووية لأن تعهدها بنزع السلاح النووي يأتي من أعلى زعيم على رأسها.

وقال مون بحسب المقابلة التي نشرها مكتبه "أعتقد أن هناك الكثير من الناس الذين لا يعتقدون أن كوريا الشمالية ستفي بوعدها بسبب وجود العديد من اتفاقات نزع السلاح النووي التي فشلت، وبالتالي فإن العديد من الناس ما زالوا متشككين".

وأضاف، ومع ذلك، فإن اتفاقية نزع الأسلحة النووية الأخيرة تختلف تماما عن اتفاقية الماضي، مؤكدا أن الاتفاق السابق ربما يكون قد فشل لأنه تم التوصل إليه في مفاوضات على مستوى العمل، مثل المحادثات السداسية.

وأوضح أن أحدث اتفاق لنزع السلاح النووي تم التوصل من قبل الرئيس الأمريكي والزعيم الأعلى لكوريا الشمالية في قمة مباشرة للمرة الأولى في التاريخ، وكان وعدا للعالم بأسره. وأشار إلى أنه يعتقد أن السلطة الملزمة (لمثل هذا الاتفاق) مختلفة.

وبخصوص (مصير) القوات الأمريكية في كوريا، قال مون، إنها ستقرر بالكامل من قبل التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، حتى لو تم توقيع معاهدة سلام، فلن تكون لها علاقة بمصير هذه القوات. مضيفا أنه شخصيا ضد انسحاب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية حتى بعد توقيع معاهدة سلام مع كوريا الشمالية.

وكشف الرئيس الكوري الجنوبي، أنه ناقش مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أيضا إمكانية إنهاء حرب 1950-53 رسميا. وقال إن إعلان نهاية الحرب يمكن التراجع عنه في أي وقت إذا لزم الأمر، بينما لا يمكن التراجع عن خطوات نزع السلاح النووي التي اتخذتها كوريا الشمالية أو التي ستتخذها.