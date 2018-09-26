ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

موعد مباراة الاتحاد والوحدة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة ومشاهده البث المباشر

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 06:12 ص
موعد مباراة الاتحاد والوحدة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة ومشاهده البث المباشر
محمد عواد
طباعة
أحمد عصام
 

 

يستعد فريق الاتحاد السعودي، لخوض لقاء هام ضد فريق الوحدة المحترف في صفوفه الحارس المصري محمد عواد، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري السعودي للمحترفين.

 

وتقام مباراة الاتحاد والوحدة في الجولة الرابعة من الدوري السعودي اليوم الأربعاء 26 سبتمبر، في تمام الساعة 5:55 مساءً، بتوقيت القاهرة و6:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

ومن المتوقع أن يكون ذلك اللقاء صعب للفريقين، خاصة بعد التدعيمات التي أبرمتها الإداراتين، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

 

وسيتم إذاعة مباراة الاتحاد والوحدة مجانًا عبر تطبيق دوري بلس، بجانب قنوات "Test sport HD" على القمر الصناعي عربسات من خلال التردد: 12207 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 5/6.

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباريات الدوري السعودي عبر موقع الفجر الرياضي.

المزيد عن: محمد عواد مباراة الاتحاد والوحدة رياضة الوحـدة الاخبار الرياضية الاتحاد اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
-
x
20:45
-
برينتفورد
ليفربول
-
x
20:45
-
تشيلسي
توتنهام هوتسبير
-
x
21:00
-
واتفورد
الدوري الاسباني
ليجانيس
-
x
20:00
-
برشلونة
إشبيلية
-
x
22:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
21:00
-
بولونيا
روما
-
x
21:00
-
فروسينوني
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ستاد ريمس
الدوري السعودي للمحترفين
الاتحاد
-
x
17:55
-
الوحدة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/26/2018 7:00:05 AM