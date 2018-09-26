موعد مباراة الاتحاد والوحدة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة ومشاهده البث المباشر

يستعد فريق الاتحاد السعودي، لخوض لقاء هام ضد فريق الوحدة المحترف في صفوفه الحارس المصري محمد عواد، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة الاتحاد والوحدة في الجولة الرابعة من الدوري السعودي اليوم الأربعاء 26 سبتمبر، في تمام الساعة 5:55 مساءً، بتوقيت القاهرة و6:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يكون ذلك اللقاء صعب للفريقين، خاصة بعد التدعيمات التي أبرمتها الإداراتين، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

وسيتم إذاعة مباراة الاتحاد والوحدة مجانًا عبر تطبيق دوري بلس، بجانب قنوات "Test sport HD" على القمر الصناعي عربسات من خلال التردد: 12207 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 5/6.

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