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رئيس نادي الشباب يغازل الهلال من أجل استقطاب "العابد"

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:06 ص
رئيس نادي الشباب يغازل الهلال من أجل استقطاب العابد
نواف العابد
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عمر عبد العزيز
 

 

أشاد خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب السعودي، بنادي الهلال، وما يقدمه من مستويات رائعة هذا الموسم ببطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

 

وقال البلطان في تصريحات لأحد الفضائيات السعودية: "الهلال هو زعيم الأندية".

 

‏‏وشدد بقوله: "لا زلنا نرغب بالتعاقد مع نواف العابد وننتظر فقط الفترة الشتوية، ومن وجهة نظري اللاعبين الدوليين يجب أن يشاركوا أساسيين لأن ذلك يخدم المنتخب وأتمنى من الاتحاد السعودي النظر في ذلك".

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