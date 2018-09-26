نبيل معلول على رأس المطلوبين لخلافة السكتيوي بالوداد

وضع مسؤولو نادي الوداد البيضاوي المغربي برئاسة سعيد الناصري، التونسي نبيل معلول المدير الفني للدحيل القطري، على رأس اهتماماته لتولي القيادة الفنية لفريقه خلفًا للمقال السكتيوي، بسبب تدهور النتائج.

وأكدت جريدة "الصباح التونسية" والصادرة اليوم الأربعاء، أن التونسي مناف النابي المعد البدني للوداد، هو من قام بترشيح معلول، على إدارة النادي لتولي المهمة خلال المرحلة المقبلة.

وكانت إدارة الوداد، قررت إقالة السكتيوي من منصبه، بعد الخروج الإفريقي أمام وفاق سطيف الجزائري، ضمن منافسات دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.