الدرندلي: 115 مليون تكلفة النشاط الرياضي بالأهلي العام الماضي

أكد خالد الدرندلي، عضو مجلس إدارة الأهلي، أن الإدارة لا زالت تدرس إنشاء خدمات جديدة في فروع النادي وذلك خلال الفترة المقبلة لخدمة الأعضاء.

وقال الدرندلي، خلال تصريحاته لفضائية أون سبورت: "الأهلي حقق طفرة رياضية وإنشائية كبيرة خلال الفترة الأخيرة".

وتابع حديثه: "مجمع للمطاعم وحمام سباحة جديد ومنطقة ترفيهية في فرع مدينة نصر، ونخطط لإنشاء مبنى اجتماعي في فرع الشيخ زايد".

وأوضح الدرندلي أن هناك بروتوكول للتعاون بين الأهلي والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة التي قدمت تسهيلات كبيرة وأسعار خاصة للأهلي.

وأكمل: "رواتب العاملين بالأهلي تتخطى 18 مليون في الشهر الواحد، وهناك 115 مليون تكلفة النشاط الرياضي بالأهلي في ميزانية العام الماضي.