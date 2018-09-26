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عمرو عبدالحميد: الأمين العام للأمم المتحدة اعترف بفشل المنظمة في حل الأزمات الدولية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 06:33 ص
عمرو عبدالحميد: الأمين العام للأمم المتحدة اعترف بفشل المنظمة في حل الأزمات الدولية
الإعلامي عمرو عبدالحميد
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هدى عبدالرازق
 
قال الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن جوتيرس الأمين العام للأمم المتحدة، أكد أن الفلسطينيين والإسرائيليين عالقون في صراع لا ينتهي، موضحًا أن "القضية الفلسطينية هي الاهتمام الأول للعرب، وأن جوتيرس كان متشائمًا حول انفراج الصراعات في الشرق الأوسط".

وأوضح في برنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، أن "جوتيرس اعترف بعجز الأمم المتحدة في حل قضايا الشرق الأوسط، وحل الأزمات الدولية"، موضحًا أن "كلمة جوتيرس ناقوس خطر حول مستقبل منظمة الأمم المتحدة، وألقى الكرة في ملعب الدول الكبرى".
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