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عاجل.. خافيير أجيري يفاجئ محمد صلاح في إنجلترا

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 12:14 ص
عاجل.. خافيير أجيري يفاجئ محمد صلاح في إنجلترا
محمد صلاح
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محمد الصو
 

قرر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، حضور مباراة ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، أمام تشيلسي، اليوم الأربعاء ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية.

 

ويأتي حضور أجيري، على هامش تواجده في لندن لحضور احتفالية الفيفا، بالكشف عن أفضل لاعب بالعالم، والتي توج بها أمس الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني، على حساب كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

 

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة سوازيلاندا، يوم 12 أكتوبر المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

 

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