ميليشيا الحوثي تطلق حملة تجنيد واسعة لتعويض خسائرها

تستخدم ميليشيات الحوثي الإرهابية، في أمانة العاصمة صنعاء شتى طرق الترغيب والترهيب، لاستقطاب المقاتلين الجدد بعد خسائرها البشرية الفادحة.







وأكدت مصادر محلية لموقع "2ديسمبر" اليمني، أن "ميليشيا الحوثي الإرهابية أجبرت عقال الحارات، وخطباء المساجد، والمرشدين، في مديريات أمانة العاصمة العشر، على حضور لقاءات موسعة لحشد المزيد من المغرر بهم إلى صفوفها والدفع بهم إلى الموت".







ولفتت المصادر إلى أنه وفي ظل فشل الميليشيا في التجنيد خاصةً بين صغار السن والقصر، بسبب رفض الأهالي الزج بأبنائهم في القتال، طالبت الميليشيات خطباء المساجد، بإقامة محاضرات وندوات، للحشد، والتغرير، والوعيد إذا لم يلتزموا بأهداف الحملة الجديدة.