الطالع الفلكي الأربِعَاء 26/9/2018..مَظْهَر الشّبَاب!

**القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الحَمَلْ ، ويدخل الثّور فى التاسعة و15 دقيقة صباح غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت ، ويدخل الحَمَلْ فى العاشرة و24 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 17 سبتمبر - 16 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الزّبْرَة من 20 سبتمبر - 2 أكتوبر.





*اليوم 16 تُوت قبطى، 26 أيلول رُومى، 16 مُحرّم ، ميمُون للغاية ،يوم نشاط لسُوبِك تمساح النّيل،الأذى من الحيوانات وارد اليوم فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى: (يطلع إيه الكراتيه ده ؟) - ريَاضَة ، مَبْتِلعَبْشْ ريَاضَة ؟ (شيريهان من مسرحيّة سُكّ على بناتك-1980)





*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الحَمَل يعنى

مخلوق صغير السن مُفعَم بالتفاؤل والفرحة يرغب فى اللعب والتنطيط ، هو برج يُعبّر عن البدايات الجديدة وعدم الإلتفات للماضى فما فات فات وانتهى الأمر ، وقت للحركة واللحلحة والتنفيذ الملموس لأعمالك فالحمل يعنى طاقة الشباب وأنت قادر بمشيئة الله تَعَالى على بذل المجهود مهما بدا شاقاً ، وقت تستعيد فيه شبابك وترتدى ملابسك الجديدة وتظهر بنيولوك وكأنك وُلدت من جديد لتطوى صفحة الدورة القمريّة الفائتة بخيرها وشرّها ، حبّ فاشل أو وظيفة فقدتها لاتعنى نهاية الدّنيا لكنها تعنى بمشيئة الله تَعَالى وظيفة جديدة فى مكان أفضل ومع زملاء أطيب ، حبيب/ة أجمل ومن أسرة أفضل ، تعويض عن آلام الماضى واستعادة لمظهر الصحّة والشباب ونبذ لحالة الخنوع أو الشعور بالضعف، الثقة بالنفس و الشعور بالحيويّة هى ما يُمطرك به القمر بحلوله ببرج الحَمَل بمشيئة الله تَعَالى.

*مِنَ الأسرار

الخاصة بمواليد بُرج الحَمَلْ تمتّعهم بمظهر الشباب مهما تقدمو فى العمر ، الظهر المفرود والملابس الفريش المكويّة تراهم فيها باستمرار وتُشعرهم بالتفاؤل وأنهم لا يزالون فى حالة صحيّة تجعلهم جاهزين لأى عمل مهما كان شاقاً بكل همّة ونشاط ، هوايتهم الأسفار واكتشاف الأماكن الجديدة والمغامرات أو على أقل تقدير مُشاهدة تلك المغامرات فى أفلام الحركة الأكشن السّينمائيّة ، أنثى الحَمَل هى قائدة السيارة التى تتمتّع بالثبات الإنفعالى فى مُواجهة سائق عديم الأخلاق يُزاحمها بسيارته بقصد التحرّش بها ، صفة مُشتركة بين ذكور وإناث مواليد الحَمَل بالرّغم من نفاد صبرهم السّريع وحماستهم الزائدة لحدّ التهوّر لكنّهم يمتازون بالصبر الشديد فى التعامل مع الأطفال والنساء وذوى الإحتياجات الخاصة والمُسنّين وخدمتهم دون إمتعاض ، العطف على الفقراء و رعاية الحيوانات الضعيفة والحفاظ على البيئة بما فيها من شجر وحجر وهى صفة يشترك فيها مواليد بُرج الحَمَل مع مواليد بُرج العذراء.









إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: نسيان الماضى وعدم البكاء على اللبن المسكوب أفضل مايُمكن عمله فما فات قد فات، إلتفاتك للخلف يجعلك تقع على وجهك فانظر للأمام بتفاؤل.





برج الثور: الحياة مُتعددة الألوان وليست أبيض وأسود فقط ، لذا لا داعى لوضع الآخرين فى ركن ضيق والتعنّت ضد أنصاف الحلول.

برج الجوزاء: من المُفيد أن نقع تحت ضغط عصبى من وقتٍ لآخر لأنه يستنفر فينا قدراتنا ومهاراتنا الدفينة ، قيامك بحل المشاكل يعنى تراكم لخبراتك.





برج السّرطان: بعض الأشخاص يمرضون إن ركنو للمكوث فى المنزل وأنت منهم ، وهذا مفيد لحمايتك من الأمراض والديون ،هذا يعنى تطبيقك لمقولة الحَرَكَة بَرَكَة.





برج الأسد: تأكد من كتابة الطلبات المنزلية بورقة أثناء شراء المشتروات حتى تتجنّب إعادة السّلع الغير مرضى عنها وصنع مشكلة ضخمة من مشكلة تافهة.





برج العذراء: راجع عملك أو مستنداتك ثلاث مرات قبل الإنتهاء منها أو التوقيع عليها ،ملاحظتك للتفاصيل الصغيرة قد تكون سبباً فى إنقاذك من خطأ كبير.





برج الميزان: أحد الأيام التى يكون الخط البيانى لك بدنياً ونفسياً فى الإرتفاع ، وظف نشاطك لإنهاء أكبر جزء من الأعمال التى تجدها ثقيلة فى الأيام العادية.





برج العقرب: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.





برج القوس: المُنافسة الشريفة فى العمل لاتعنى بالضرورة صراع أو عداوة فهى تُخرج قدراتنا الدفينة، أثبت نفسك ومهاراتك فى عملك دون إنتقاد عمل زملائك.





برج الجدي: أن تعرف مهاراتك فهذا جيّد، أن تعرف حدود مهاراتك وسقف قدراتك فهذا مُمتاز لتوفّر على نفسك قطع وعود قد لا تتمكّن من الوفاء بها.





برج الدّلو: الشخص الأكثر عبوساً فى وجهك قد تفاجأ بأنه حليفك المُخلص ، ما محبّة إلا بعد عداوة مَثَلْ قابل للتحقق اليوم ، لكن لايعنى أن تُعطى الثقة للجميع.



