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ترامب: الجيش الفنزويلي قادر على الإطاحة بمادورو "بسرعة كبيرة"

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:36 م
ترامب: الجيش الفنزويلي قادر على الإطاحة بمادورو بسرعة كبيرة
الرئيس الأمريكي
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وكالات
 
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، قد يُطاح به "بسرعة كبيرة"، إذا ما قرر الجيش الفنزويلي الانقلاب ضده.



وقال ترامب أثناء لقائه بنظيره الكولومبي إيفان دوكا ماركيز، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إنه نظام يمكن الإطاحة به بسرعة كبيرة على يد الجيش الفنزويلي، إذ قرر الجيش ذلك".
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