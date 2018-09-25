وزارة المالية تستعد لإصدار قانون جديد للضرائب
الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:32 مالفجر الاقتصادى
أكد محمد معيط وزير المالية ، أن الوزارة تعمل بصدد إجراء إصلاحات كبيرة فى الضرائب وسنصدر قانون جديد للضرائب بجانب عملية الميكنة، مشيرًا إلى أن الوزارة سوف تصدر قانون الفاتورة الإلكترونية بحيث تكون إلزامية للجميع وذلك فى من خلال الاستفادة من تجارب بعض الدول.
وأوضح خلال لقاء للوزير فى الغرفة الفرنسية، أن الوزارة سوف تجرى تعديلات على قانون 91، مؤكدًا "لدينا 100 الف نزاع ضريبى ونسعى وفق تعليمات الرئيس لإنهاء النزاعات الضريبية والجمركية بنهاية العام الجارى مع ميكنة شاملة للجمارك بدء من ميناء القاهرة وسنصدر قانون جمارك جديد، مشيرًا إلى أن الوزارة سوف تقوم على حل بعض مشكلات قانون الضرائب العقارية، ولا سيما أنه هناك ردود أفعال سلبية عنه وحاليا ندرس كافة البدائل مع تأجيل التطبيق الى15 أكتوبر المقبل، مع إعادة تقييم للوحدات حتى يناير 2021 بجانب تجهيز قانون جديد، لكن على المواطن دفع ما عليه.
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