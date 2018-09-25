وزارة المالية تستعد لإصدار قانون جديد للضرائب

أكد محمد معيط وزير المالية ، أن الوزارة تعمل بصدد إجراء إصلاحات كبيرة فى الضرائب وسنصدر قانون جديد للضرائب بجانب عملية الميكنة، مشيرًا إلى أن الوزارة سوف تصدر قانون الفاتورة الإلكترونية بحيث تكون إلزامية للجميع وذلك فى من خلال الاستفادة من تجارب بعض الدول.



