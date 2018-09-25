وزارة النفط تعلن عن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر أغسطس الماضي





وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر اب/أغسطس الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق التي شهدت ارتفاعاً من حيث الكميات المصدرة والإيرادات المالية المتحققة مقارنة بالفترة الماضية قد بلغت (111) مليونا و(61) الف برميل ، بإيرادات بلغت (7) مليارات و(735 ) مليونا و (548) الف دولار، فيما لم تسجل الاحصائية صادرات من حقول كركوك.





وأوضح جهاد ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (69،651) دولارا.





وأشار إلى أن الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (37) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج.





يذكر أن الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري .

أعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر أغسطس الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (111) مليونا و(61) الف و(618) برميل ( مائة واحد عشر مليون وواحد وستون الف وستمئة وثمان عشرة برميل ، بإيرادات بلغت (7) مليارات و(735 ) مليونا و (548) الف دولار ( سبعة مليارات وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليونا وخمسمائة وثمانية واربعون الف دولار).