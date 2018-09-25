"معيط": كلما عرضنا على القيادة السياسية زيادة الأسعار قبل الثورة لم نكن نتلقى قبول

أكد محمد معيط وزير المالية، أن مصر عبرت فترات صعبة للغاية من خلال الإرادة السياسية القوية وهو ما تم فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.





واستشهد الوزير بما قاله له الدكتور يوسف بطرس غالى فى لقاء فى لندن: "إن المشاكل تأتى نتيجة أنه كلما عرضنا على القيادة السياسية زيادة الأسعار قبل الثورة لم نكن نتلقى قبول مما أدى إلى وصولنا لهذه المرحلة، لأننا حولنا أموال تطوير الصحة والتعليم إلى دعم الوقود".





جاء ذلك خلال فعاليات عشاء عمل نظمته لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة والصناعة الفرنسية، برئاسة كريم إمام، تحت عنـــــوان "رؤية وزارة المالية فى الإصلاح الاقتصادى وتشجيع الاستثمار".





وأضاف الوزير أنه فى 2016 حضر لقاء مع الرئيس وكنت فى وقتها قلقان جدا من الإجراءات التى وقتها قال لى الرئيس هل فى بديل آخر قلت لا، وبالفعل بدأ الرئيس الإجراءات لإنقاذ الدولة فى وقت صعب للغاية.



