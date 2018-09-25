مدافع النجمة: مواجهتنا مع الأهلي إحتكاك قوي ومهم.. وسلاحنا الأرض والجمهور





أكد أحمد الديب مدافع النجمة اللبناني على صعوبة مباراة فريقه ضد الأهلي في إياب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية.





وقال "الديب" في تصريحات لبرنامج "سوبر" عبر فضائية "بيراميدز": "تحقيق نتيجة إيجابية أمام الاهلي في لقاء الذهاب أمر جيد، ولكن الأهلي فريق كبير ويمتلك خبرات كبيرة وتنتظرنا مواجهة صعبة أمامه في لقاء الإياب".





واضاف: " خبرات الأهلي أكبر من النجمة ولكن سلاحنا في مباراة الإياب أنها ستقام على ملعبنا ووسط جمهورنا ونتمني التوفيق وتحقيق نتيجة جيدة ونتأهل للدور التالي"، مؤكدًا أن المباراة لن تكون مفتوحة.





وتابع: " الاحتكاك بين الفريقين بالبطولة العربية مكسب للفريقين، خاصة لفريق النجمة اللبناني".





وأتم: "المباراة ستكون تكتيكية بشكل كبير ولدينا مدرب قادر على الخروج بالمباراة بنتيجة إيجابية، سيكون هناك غيابات مهمة في صفوف النجمة ولكن لدينا ثقة في جميع اللاعبين أنهم سيكونوا على قدر المسئولية أمام الأهلي".



